Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

15.11.2020 14:51
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: ArhaviHakemler: Bahtiyar Çelik, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)Fenerbahçe HDI Sigorta: Caner Pekşen, Hoag,...

Salon: Arhavi

Hakemler: Bahtiyar Çelik, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Caner Pekşen, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, İzzet Ünver, Hasan Sıkar ( Ahmet Karataş, Stanicki, Taha Erden, Metin Toy)

Setler: 14- 25, 12-25, 19-25

Süre: 67 dakika (21, 21, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.???????

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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