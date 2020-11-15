Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Alper Özdemir (Musaffer Yönet, Ali İhsan Heper, Koray Şahin, Mert Nevzat Güneş, Erdem Yusuf, Burak Hazırol)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Emir Öztürk, Erden Rıfat Çevikel (Beytullah Hatipoğlu)
Setler: 25-20, 18-25, 25-19, 25-19
Süre: 114 dakika (27, 29, 30, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Solhanspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
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