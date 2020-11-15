Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Umut Demir, Berkant Hızarcı, Burhan Zorluer)
Altekma: Mehmet Özbek, Hamit Yüksel Mandıracı, Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Oğuzhan Tarakcı (Cansın Çınar, Berkant Mit, Arda Bostan, Kaan Gürbüz)
Setler: 29-31, 25-18, 25-20, 25-22
Süre: 137 (44, 29, 31, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, Altekma'yı 3-1 yendi.
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- Kaynak: AA
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