Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Gökhan Çatal, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)
Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı, Burak Mert, Onurcan Çakır)
Setler: 25-17, 31-29, 24-26, 20-25, 10-15
Süre: 143 dakika (24, 40, 33, 30, 16)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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