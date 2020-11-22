Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)
Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Faik Samet Güneş, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez ( Volkan Döne, Efe Bayram)
Setler: 23-25, 27-25, 19-25, 25-21, 15-8
Süre: 146 dakika (33, 33, 28, 36, 16)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş evinde Halkbank'ı 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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