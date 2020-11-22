Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin, (Murat Yenipazar, Burak Mert, Doğukan Ulu)
Arkas Spor: Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, (İlker Esin, Bravo, Lagumdzija)
Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-23
Süre: 114 dakika (25, 28, 27, 34)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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