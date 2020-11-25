Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı
Halkbank: Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger (Aslan Ekşi, Volkan Döne, Caner Ergül, Bayram Efe, Fatih Eren Uğur)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Muhammet Ertuğrul)
Setler: 30-28, 22-25, 20-25, 20-25
Süre: 121 dakika (37, 30, 26, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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