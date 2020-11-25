Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti