Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

28.11.2020 18:49
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: SorgunHakemler: Erhan Alparslan, Bilal ÇağlarSorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet...

Salon: Sorgun

Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar

Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Baturay Serciler)

Setler: 25-21, 24-26, 25-19, 25-23

Süre: 114 (28, 32, 25, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde, Sorgun Belediyespor, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Selim Demir, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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