Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.12.2020 18:37
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet TopalBursa Büyükşehir Belediyespor: Baroti, Husaj, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Baroti, Husaj, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Efe Er)

Setler: 22-25, 25-21, 32-34, 18-25

Süre: 124 (27, 28, 43, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Haliliye, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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