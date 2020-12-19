Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hoag, Nwachukwu)
Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Setler: 25-22, 25-22, 25-21
Süre: 90 dakika (31, 30, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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