Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta karşılaşmasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Geraldo Graciano da Silva Filho, Abdullah Çam, Furkan Aydın , Matthew Alvaro West, Jonas Waale Kvalen ( Semih Çelik , Yusuf Özdemir , Halil Dolaşık, Özgür Türkmen )

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