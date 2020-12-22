Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Alexander Berger, Hernandez, Gökhan Gökgöz ( Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Efe Bayram)
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Geraldo Graciano da Silva Filho, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew Alvaro West, Jonas Waale Kvalen ( Semih Çelik, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen)
Setler: : 25-20, 25-18, 25-22
Süre: 86 dakika (28, 29, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta karşılaşmasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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