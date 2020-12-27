Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılıç, Murathan Kısal, Berk Dilmenler, Melo (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Boğaçhan Zambak, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)
Solhanspor: Krauchuk, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 19-25
Süre: 122 dakika (27, 29, 34, 32)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta erteleme maçında Solhanspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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