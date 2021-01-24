Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi
Hakemler: Mustafa Demir, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Fahri Saraç, Bilal Tatar, Onur Soydan)
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Kaan Kar, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Alfonso (Alperay Demirciler, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Görkem Sertel)
Setler: 19-25, 20-25, 25-20, 15-25
Süre: 90 dakika (23, 23, 23, 21)
ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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