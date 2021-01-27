Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma
Arkas Spor: Mert Matic, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Burak Çevik, Winkelmuller, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh)
Setler: 23-25, 21-25, 25-20, 23-25
Süre: 117 dakika (30, 26, 25, 36)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor