Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.01.2021 15:27
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Sadettin Deneri, Pınar ElmaArkas Spor: Mert Matic, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Burak Çevik, Winkelmuller, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija)Halkbank: Oğuzhan Karasu,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma

Arkas Spor: Mert Matic, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Burak Çevik, Winkelmuller, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh)

Setler: 23-25, 21-25, 25-20, 23-25

Süre: 117 dakika (30, 26, 25, 36)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Efeler Ligi, Halkbank, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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