Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.01.2021 17:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih YaylaHaliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Ali Samet İçmeğiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Bünyamin Aslan)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça,...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Ali Samet İçmeğiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Bünyamin Aslan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu ( Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)

Setler: 22-25, 14-25, 21-25

Süre: 77 dakika (29, 22, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Efeler Ligi, Galatasaray, Şanlıurfa, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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