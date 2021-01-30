Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak
Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, Mustafa Koç)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Duruluk, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Rıfat Erden Çevikel)
Setler: 25-18, 25-20, 25-22
Süre: 84 dakika (26, 29, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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