Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel (Cansın Enaboifo, Alperay Demirciler, Berk Yılmaz, Fatih Ürün, Kaan Kar)
Sorgun Belediyespor: Selim Demir, Cirovic, Murat Palavar, Abreu, Burhan Zorluer, Ahmet Samet Baltacı ( Hüseyin Koç, Umut Demir, Zakharov, Mesut Akman, Yiğit Yıldız)
Setler: 25-21, 19-25, 17-25, 25-15, 15-13
Süre: 125 dakika (27, 27, 26, 26,19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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