Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

31.01.2021 17:59
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Berezhko, Doğukan Ulu (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin, Batuhan Avcı)Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Berezhko, Doğukan Ulu ( Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin, Batuhan Avcı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 18-25, 26-28, 17-25

Süre: 95 dakika (29, 40, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertiler ise üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden izledi.

Burhan Felek, Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can transferi için açıklama: Görüşmelere devam ediyoruz Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü
Erteleme maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu Erteleme maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu         
18:32
Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı         
18:25
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Güzel havayı gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan'a akın etti Güzel havayı gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan'a akın etti         
16:15
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 18:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei