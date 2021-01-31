Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Berezhko, Doğukan Ulu ( Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin, Batuhan Avcı)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt)
Setler: 18-25, 26-28, 17-25
Süre: 95 dakika (29, 40, 26)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertiler ise üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden izledi.
Kaynak: AA
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