Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ( Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)
Afyon Belediye Yüntaş: Lima, Poglajen, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz, Enaboifo, Ömer Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)
Setler: 19-25, 25-20, 22-25, 22-25
Süre: 116 dakika (27, 26, 30, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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