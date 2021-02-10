Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Sorgun Belediyespor: Hüseyin Koç, Burhan Zorluer, Ahmet Samet Baltacı, Abreu, Cirovic, Yiğit Yıldız (Umut Demir, Mesut Akman, Gürkan Kadir Uz, Rahmi Çağlar Aksoy, Pavlovic)
Setler: 25-22, 25-16, 25-17
Süre: 79 dakika (27, 25, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u sahasında 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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