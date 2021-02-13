Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Emre Savaş, Torres, Berezhko, Doğukan Ulu (Batuhan Avcı, Gazi Metin, Murat Yenipazar, Burak Mert)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Erden Çevikel, Uğur Güneş)
Setler: 35-33, 25-21, 24-26, 26-24
Süre: 134 dakika (40, 29, 29, 36)
AXA Sigorta Efeler Ligi 27. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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