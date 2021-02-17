Efeler Ligi: Halkbank: 3 Arkas Spor: 0

Türkiye Efeler Ligi'nin 28. haftasında Arkas Spor'u konuk eden Halkbank, 25-21, 25-20 ve 25-20'lik setlerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Her on oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor: 347 milyar dolar potansiyel olarak risk altında