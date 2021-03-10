Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlhan Burhan, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş, Halil İbrahim Yücel)
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Batuhan Avcı, Vahit Emre Savaş ( Burak Mert, Onurcan Çakır)
Setler: 25-21, 22-25, 25-19, 25-21
Süre: 110 dakika (26, 29, 28, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor