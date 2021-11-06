Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)
Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluıan, (Furkan Gök,Erenhan Can,Deniz İvgen,Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis,Onur Altınkaya, Wıeczorek)
Setler: 26-28, 25-19, 25-18, 25-17
Süre: 129 dakika (39, 32, 30, 28 )
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Yeni Kızıltepespor sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika