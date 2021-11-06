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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.11.2021 18:39
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Burhan İlhan, Kadir GirenteYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat,...

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)

Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluıan, (Furkan Gök,Erenhan Can,Deniz İvgen,Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis,Onur Altınkaya, Wıeczorek)

Setler: 26-28, 25-19, 25-18, 25-17

Süre: 129 dakika (39, 32, 30, 28 )

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Yeni Kızıltepespor sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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