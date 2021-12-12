Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu)
Sorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Orcun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Tymofii (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Ali Onur Ediş, Erenhan Can, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcıl)
Setler: 23-25, 25-22,13-25, 21-25
Süre: 113 dakika (33, 32, 22, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Sorgun Belediyespor, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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