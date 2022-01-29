Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 - Son Dakika

SALON: KarşıyakaHAKEMLER: Gürhan Gül, Sema KayıkçıBİNGÖL SOLHAN SPOR: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt,FENERBAHÇE HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet ÜnverSETLER: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22SÜRE: 155 dakika (42, 29, 39, 45)AXA Sigorta Efeler Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Bingöl Solhan Spor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri, 32-30, 17-25, 25-22 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.
Kaynak: DHA
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