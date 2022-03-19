Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.03.2022 18:39
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Cihat Büyükboyacı, Serap KukaAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Voukeng, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, Yiğit Yıldız, İlker Esin, Resul Gün)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Cihat Büyükboyacı, Serap Kuka

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Voukeng, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, Yiğit Yıldız, İlker Esin, Resul Gün)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er)

Setler: 25-20, 22-25, 30-28,16-25,15-13

Süre: 138 dakika (25,28,39,26,20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Afyon, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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