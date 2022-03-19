Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Cihat Büyükboyacı, Serap Kuka
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Voukeng, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, Yiğit Yıldız, İlker Esin, Resul Gün)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er)
Setler: 25-20, 22-25, 30-28,16-25,15-13
Süre: 138 dakika (25,28,39,26,20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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