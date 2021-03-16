Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira)
İnegöl Belediyespor: Gjorgiev, Valchev, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Berkun Eber Üstündağ, Mehmet Almaz)
Setler: 25-16, 25-20, 25-20
Süre: 79 dakika (22, 27, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı üçüncü maçında Spor Toto, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, 5'incilik için Halkbank ile karşılaşacak. İnegöl Belediyespor ise 7'ncilik için Altekma ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
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