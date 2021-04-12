Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop
Hakemler: Burhan İlhan, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Koç, Winkelmuller, Çağatay Durmaz)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Berezhko, Doğukan Ulu, Torres, Melih Sıratça ( Burak Mert, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 23-25, 23-25, 26-28
Süre: 90 dakika (24, 28, 38)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
Serinin ikinci maçı 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA
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