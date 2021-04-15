Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Torres, Melih Sıratça, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Berezhko ( Burak Mert, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Bravo, Winkelmuller)
Setler: 25-23, 25-19, 25-23
Süre: 77 dakika (24, 26, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
İlk maçtan da 3-0 galip ayrılan Galatasaray HDI Sigorta, seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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