Öte yandan, Halkbank'ta Aslan Ekşi, maçın 3. setinde ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği voleybolcunun durumunun çekilecek MR sonucunun ardından netleşeceği bildirildi.

Serinin ikinci maçı 3 Nisan Cumartesi, eşitlik olması halinde üçüncü karşılaşma 6 Nisan Salı günü oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Spor Toto: Bruno, Sercan Bıdak, de Souza, Kadir Cin, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Dautefendic, İbrahim Emet, Kemal Kayhan, Ali Yılmaz Deniz)

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