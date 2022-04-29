Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

29.04.2022 17:12

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirdi ve Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Cizre Belediyespor ise 6. olarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika
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