Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: İnegöl

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali İhsan Gözü

İnegöl Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Emre Çetinkaya, Todor Valchev, Berkun Üstündağ, Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Sineren Abdulsamet)

Altekma: Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Daniel Muniz, Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer ( Mehmet Özbek, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 20-25, 13-25, 22-25

Süre: 64 dakika (20, 20, 24)

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında İnegöl Belediyespor kendi evinde Altekma'ya 3-0 mağlup oldu. Seride ikinci maç 1 Nisan Perşembe günü İzmir'de saat 16.00'da oynanacak.