Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz
Altekma: Daniel, Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz ( Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Emir Pınar, Mehmet Hacıoğlu)
İnegöl Belediyespor: Ahmet Arslan, Berkun Eber Üstündağ, Valchev, Mehmet Almaz, Gjorgiev, Ahmet Can Büyükgöz ( Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Abdulsamet Sineren, Emirhan Ulutaş)
Setler: 23-25, 25-21, 25-19, 22-25, 15-10
Süre: 120 dakika (25, 25, 26, 28, 16)
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Altekma ligi 7. sırada tamamladı.
Altekma, Bursa'daki ilk karşılaşmayı da 3-0 kazanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika Spor