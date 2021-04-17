Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde üçüncü karşılaşma yarın oynanacak

Gerekmesi halinde beşinci maç ise 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde dördüncü mücadele, 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul 'da yapılacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

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