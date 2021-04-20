Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde 4. karşılaşma yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda serinin son maçı, 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.
Ziraat Bankkart, Ankara'da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul'da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.
Kaynak: AA
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