Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde 4. karşılaşma yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak. Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda serinin son maçı, 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak. Ziraat Bankkart, Ankara'da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul'da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.

Son Dakika

Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti

İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu

Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti

Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltında

Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı

Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi

Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi