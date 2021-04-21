Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart oldu (2) - Son Dakika

Maçın ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, şampiyonluk kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu.

Arda Turan: Bazı şeyler zor ve ne anlatacağım bilmiyorum, hocamız bu yaşında gece gündüz emek veriyor