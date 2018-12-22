Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

4 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen YıldızJeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)Fenerbahçe: Oğulcan Yatkın, Klinkenberg, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Cupkovic, Halil...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)

Fenerbahçe: Oğulcan Yatkın, Klinkenberg, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)

Setler: 17-25, 16-25, 21-25

Süre: 81 dakika (26, 25, 30)

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kupanın birinci etabının rövanş maçları 26-27 Aralık'ta yapılacak.

İki maç sonunda puan eşitliğinin olması durumunda finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:59 Kaynak: AA

Sigorta, Selim, Kula, Spor
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