Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley
4 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen YıldızJeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)Fenerbahçe: Oğulcan Yatkın, Klinkenberg, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Cupkovic, Halil...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız
Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)
Fenerbahçe: Oğulcan Yatkın, Klinkenberg, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)
Setler: 17-25, 16-25, 21-25
Süre: 81 dakika (26, 25, 30)
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kupanın birinci etabının rövanş maçları 26-27 Aralık'ta yapılacak.
İki maç sonunda puan eşitliğinin olması durumunda finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:59 Kaynak: AA
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