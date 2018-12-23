Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Zafer Özmen
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Fatih
Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş) Ziraat Bankası
: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Finger, Vahit Emre Savaş
, Jovovic, Kemal Kayhan
(Volkan Done, Ümit Demir, Ghaemi, Selim Demir
, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazami)
Setler: 25-23, 25-18, 25-20
Süre: 89 (30, 26, 33)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.