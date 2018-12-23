Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Bülent Bozkurt, Zafer Özmenİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş)Ziraat Bankası: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Finger, Vahit Emre Savaş,...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Zafer Özmen

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş)

Ziraat Bankası: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Finger, Vahit Emre Savaş, Jovovic, Kemal Kayhan (Volkan Done, Ümit Demir, Ghaemi, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazami)

Setler: 25-23, 25-18, 25-20

Süre: 89 (30, 26, 33)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:41 Kaynak: AA

Sigorta, Ziraat Bankası, Afyonkarahisar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:31:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]