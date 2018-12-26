Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Recep Karakoç
, Selçuk
Görmen Fenerbahçe
: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt
(Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz
, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Ahmet Can
Büyükgöz, İzzet Ünver, Ahmet Karataş
)
Jeopark Kula
Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi
Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim
Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)
Setler: 25-22, 25-11, 25-15
Süre: 81 dakika (39, 21, 21)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
Eşleşmedeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, final grubuna yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Arkas Spor
ile karşılaşacak.