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Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

44 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Recep Karakoç, Selçuk GörmenFenerbahçe: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Ahmet Can Büyükgöz, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)Jeopark Kula...

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Recep Karakoç, Selçuk Görmen

Fenerbahçe: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Ahmet Can Büyükgöz, İzzet Ünver, Ahmet Karataş)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

Setler: 25-22, 25-11, 25-15

Süre: 81 dakika (39, 21, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

Eşleşmedeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, final grubuna yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Arkas Spor ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:07 Kaynak: AA

Sigorta, Ahmet Karataş, Kula, Spor
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