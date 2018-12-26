Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

17 dakika önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar)

Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9

Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:31 Kaynak: AA

Sigorta, Nuri Şahin, İnegöl Belediyespor, Spor
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