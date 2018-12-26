Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
, Caner Pekşen, Serhat Coşkun
, Kadir Cin) İnegöl Belediyespor
: Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar
)
Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9
Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-2 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango
ile karşılaşacak.