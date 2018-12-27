Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Erdal Tezer Tokat
Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Çağlar Aksoylu, Fatih
Ürün, Julius, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı) Arhavi
Belediyespor: Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek
, Alper Özdemir
, Orçun Ergün, Murat Karakaya
, Fatih Eren
Uğur (Caner Özturna, Mehmet Özbek
)
Setler: 25-16, 25-22, 25-23
Süre: 68 dakika (20, 24, 24)
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Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Tokat Belediye Plevne sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Eşleşmedeki ilk maçı da 3-1 kazanan Tokat temsilcisi, final grubuna yükseldi. Tokat Belediye Plevne, çeyrek finalde Galatasaray
ile karşılaşacak.