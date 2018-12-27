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Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

54 dakika önce

Salon: Ali YücelHakemler: Burhan İlhan, Ali Erdal TezerTokat Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Julius, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)Arhavi Belediyespor: Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek,...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Erdal Tezer

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Julius, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Arhavi Belediyespor: Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur (Caner Özturna, Mehmet Özbek)

Setler: 25-16, 25-22, 25-23

Süre: 68 dakika (20, 24, 24)


AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Tokat Belediye Plevne sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Eşleşmedeki ilk maçı da 3-1 kazanan Tokat temsilcisi, final grubuna yükseldi. Tokat Belediye Plevne, çeyrek finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:27 Kaynak: AA

Sigorta, Semih Çelik, Arhavi, Spor
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