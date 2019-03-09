Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

14 dakika önce

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı.

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, 15 Mart Cuma günü Malatya Merkez Spor Salonu'nda başlayacak.

Kupanın birinci günündeki çeyrek final maç programı şöyle:

15 Mart Cuma:

12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

14.00 Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne

16.30 Halkbank-Ziraat Bankası

18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe

16 Mart Cumartesi:

14.00 1. yarı final maçı (Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı galibi/ Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne maçı galibi)

17.00 2. yarı final maçı (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi/ Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi)

Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulans Şoförü, Kendisine Yol Vermeyen Magandadan Şikayetçi Oldu Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor

Buzun Efe'si, Sofya'da Dünya Rekoru Kırdı! Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]