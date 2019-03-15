Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley
1 saat önce
Salon: Malatya MerkezHakemler: Erdal Akıncı, Kadir GirenteMaliye Piyango: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör,...
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Erdal Akıncı, Kadir Girente
Maliye Piyango: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18
Süre: 154 dakika (31,35,28,31,29)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kupada yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:13 Kaynak: AA
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