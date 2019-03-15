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Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Malatya MerkezHakemler: Burhan İlhan, Gürhan GülGalatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)Tokat Belediye Plevne: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)

Tokat Belediye Plevne: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)

Setler: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19

Süre: 108 dakika (26, 28, 30, 24)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray yarı finalde yarın aynı salonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Yasin Aydın, Sigorta, Emin Gök, Spor
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