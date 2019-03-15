Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya
Merkez
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Yavuz Kandemir
Halkbank: Luburic, Burutay Subaşı
, Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan
(Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş
, Selim Demir
( Volkan Döne
, Kazemi, Ümit Demir
, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin
, Fırat
Filiz)
Setler: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)
Süre: 123 dakika (27, 37, 31, 28)
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Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Arkas Spor- Fenerbahçe
maçının kazananı olacak.