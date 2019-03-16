Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

23 dakika önce

Salon: Malatya MerkezHakemler: Erdal Akıncı, İsmail YıldırımHalkbank: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)Fenerbahçe: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım

Halkbank: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)

Fenerbahçe: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26

Süre: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Fenerbahçe, finalde yarın aynı salonda yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:55 Kaynak: AA

Kemal Kayhan, Sigorta, Fenerbahçe, Spor
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