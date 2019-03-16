Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Malatya
Merkez
Hakemler: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım
Halkbank: Kemal Kayhan
, Luburic, Burutay Subaşı
, Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu) Fenerbahçe
: Klinkenberq, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş
, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz
, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26
Süre: 125 dakika (27, 29, 36, 33)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yendi.
Fenerbahçe, finalde yarın aynı salonda yarın Galatasaray
ile karşılaşacak.