Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan TürkerBursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Uğur Kılınç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall)İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Oğuzhan...

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Uğur Kılınç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall)

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır)

Setler: 25-19, 25-21, 25-19, 15-10

Süre: 85 dakika (28, 29, 28)


Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, altın set sonucu tur atladı.

İlk maçı rakip sahada 3-1 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek tur şansını altın sete taşıdı.

Altın sette rakibine15-10 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, adını final etabına yazdıran taraf oldu.

İnegöl Belediyespor, Marshall, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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