Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçları, Ankara'da D Grubu karşılaşmalarıyla başladı.

D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında Ziraat Bankkart ile Arhavi Voleybol karşılaştı. Ziraat Bankkart, rakibini 25-21, 25-14, 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.

Günün diğer maçında ise Spor Toto, Solhanspor'u 25-12, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta yarın Ziraat Bankkart-Solhanspor, Arhavi Voleybol-Spor Toto maçları oynanacak.