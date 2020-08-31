Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi A Grubu'ndaki ikinci maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi A Grubu'ndaki ikinci maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 25-21, 23-25, 25-20, 25-15'lik setlerle 3-1 yendi.

A Grubu'nda yarın Altekma- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

Burhan Felek, Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:31 - Kaynak: AA

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