Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

A Grubu'nda yarın Altekma- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi A Grubu'ndaki ikinci maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

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